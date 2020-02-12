На краю света: парусник «Крузенштерн» прибыл в самый южный город Земли

Учебный парусник «Крузенштерн», совершающий трансатлантическое плавание в честь 200-летия открытия Антарктиды и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, встал на якорь на рейде в Аргентине.

Барк бросил якорь в городе Ушуайя. Курсанты Росрыболовства прибыли в самый южный город Земли. Там они пробудут до 14 февраля.

За время нахождения в аргентинском порту моряки пополнят запасы топлива и технических жидкостей, а также продовольствия. Члены экипажа и курсанты подготовят «Крузенштерна» к дальнейшему маршруту следования.

Днем ранее в этом же порту оказался учебный парусный фрегат «Паллада», также являющийся участником юбилейной экспедиции вместе с барками «Крузенштерн» и «Седов».

Встреча трех российских парусников состоится в районе архипелага Южная Георгия в конце февраля. Там же будет дан старт мемориальной 200-мильной парусной гонке.

По пути следования парусники совершат более 40 заходов в порты иностранных государств Северной и Южной Америки, Африки, Европы, Океании. Каждый заход в порт будет сопровождаться культурно-просветительскими мероприятиями. За время плавания трем судам предстоит пройти около 100 тыс. морских миль.