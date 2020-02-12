Столичным юнармейцам передали награды Великой Отечественной войны

В Москве состоялась торжественная церемония передачи «Юнармии» медалей Великой Отечественной войны. Мероприятие прошло в Музее Победы на Поклонной горе.

Столичным юнармейцам передали медали «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне» и «XXX лет РККА», а также орден «Красной Звезды». Награды пополнят музей школы № 2072. Медали и удостоверения к ним передал юнармейцам генерал-майор в отставке Вячеслав Печугин.

Медали и ордена принадлежат старшему лейтенанту Ивану Колчанову, который проживал в столичном районе Новогиреево. Он прошел всю войну и участвовал в героической обороне Сталинграда и в освобождении Праги.