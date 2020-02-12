В деле о химатаке в сирийской Думе появились новые детали. В Сеть попала полная стенограмма показаний бывшего высокопоставленного сотрудника Организации по запрещению химического оружия. В них он рассказывает, что во время расследования ему не давали собирать улики и опрашивать свидетелей. Более того, ему запретили обнародовать технические детали и выводы экспертов.

«28 февраля 2019 года я загрузил технический отчет осмотра цилиндров с хлором в Реестр документов ОЗХО и разослал электронные письма руководству. Глава офиса ОЗХО ответным письмом дал мне указание удалить документ из Реестра и удалить все другие следы, если таковые имеются. Еще он предложил встречу, чтобы оценить ситуацию и решить, что делать с документом», - рассказал инспектор Организации по запрещению химического оружия с 1997 по 2019 годы Ян Хендерсон.

О том, что химатака была фальсификацией в Совбезе ООН ранее, подкрепляя слова фактами, говорила Россия. Но мнение Москвы тогда так и не было услышано.

Инцидент с якобы химатакой в сирийской Думе произошел в апреле 2018 года. Запад обвинил официальный Дамаск в «бомбардировке» города боеприпасами, которые содержали хлор.

Вскоре организация «Белые каски» предъявила видеокадры, на которых запечатлены якобы пострадавшие от нападения мирные сирийские граждане. Впоследствии выяснилось, что они являются постановочными.