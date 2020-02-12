Колонна турецкой техники входит в Идлиб: Минобороны РФ опубликовало видео с БПЛА

В Министерстве обороны России показали снятое с беспилотного летательного аппарата видео, на котором колонна турецкой военной техники входит на территорию сирийского Идлиба.

В ролике показано движение растянувшейся по дороге колонны. По кадрам можно судить, что она состоит из более чем десяти единиц техники.

Ранее в оборонном ведомстве прокомментировали заявления турецкой стороны о якобы «нападениях российских военных» на мирных жителей в Идлибской зоне деэскалации. В соответствии с заявлением Минобороны РФ, деятельность российских военнослужащих осуществляется исключительно на основе сочинских соглашений, достигнутых главами РФ и Турции.

В качестве причины кризиса в Идлибской зоне деэскалации в ведомстве назвали невыполнение турецкой стороной своих обязательств по Меморандуму о взаимопонимании.