В преддверии 100-летнего юбилея в Росгвардии рассказали о Герое Советского Союза Алексее Волошине. Для этого был подготовлен специальный видеоролик.

Непосредственно юбилей будет отмечаться 13 февраля. В этот день Росгвардия проведет торжество у дома Героя с участием военного оркестра и роты Почетного караула.

В юбилейном ролике росгвардейцы показали основные события из жизни и службы легендарного героя.

Волошин участвовал в боевых действиях с февраля 1942 года и воевал на Центральном, Воронежском и 1-м Украинском фронтах. Также он был участником Курской битвы и сражений под Сталинградом, где командовал артиллерийской батареей.

За успешное форсирование реки Днепр и прочное закрепление на ее западном берегу, а также за проявленные мужество и героизм Волошину было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Также Алексей Волошин - единственный из ныне живущих ветеранов Великой Отечественной войны, награжденных медалью США «Серебряная звезда».

В июне 1945 года Алексей Прохорович принимал участие в параде Победы на Красной площади.

Прозвучавшая в ролике композиция «Interloper» принадлежит исполнителю Kevin MacLeod (лицензия Creative Commons Attribution).