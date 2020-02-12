Беспилотникам официально разрешили летать в зоне видимости оператора

Беспилотные летательные аппараты официально переименованы в воздушные суда. Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства, которое вступило в силу в среду, 12 февраля.

Теперь дронам официально разрешено летать без специального разрешения в зоне видимости оператора.

«Изменения, внесенные в Федеральные правила, предусматривают упрощение порядка использования воздушного пространства в случае выполнения визуальных полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой до 30 кг, осуществляемых в пределах прямой видимости в светлое время суток на высотах менее 150 метров от земной или водной поверхности в воздушном пространстве», - уточняется в сообщении, опубликованном на сайте «Государственной корпорации по организации воздушного движения в Российской Федерации.

Среди других ограничений - запрет на нахождение в диспетчерских зонах аэродромов гражданской авиации, в районе аэродромов государственной и экспериментальной авиации и в зонах тренировочных полетов или зонах ограничения полетов.

Также беспилотникам не разрешено находиться над местами проведения официальных спортивных соревнований, публичных и охранных мероприятий.

Уточняется, что эти изменения не отменяют требования об обязательной постановке беспилотников на учет.