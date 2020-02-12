Киев передал гуманитарной подгруппе в Донбассе новый список пленных
В сообщении пресс-секретаря представителя Киева говорится также о необходимости разработки проекта дорожной карты.
© Фото: Геннадий Дубовой, РИА Новости
Представители властей Киева передали гуманитарной подгруппе по урегулированию в Донбассе уточненный список задержанных лиц, которых хотели бы освободить.
«В гуманитарной подгруппе мы передали уточненный список людей, которых хотим освободить», - написала пресс-секретарь представителя Киева Дарья Олифер на своей странице в Facebook.
Также в сообщении говорится о необходимости разработки проекта дорожной карты для последующих обменов.
Ранее в Службе безопасности Украины сообщили о возвращении 12 военнослужащих и 64 гражданских лиц в Киев в рамках двустороннего обмена в Донбассе. Как подчеркнули в СБУ, обмен проходил «под патронатом президента Украины».