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Киев передал гуманитарной подгруппе в Донбассе новый список пленных

Егор Левин
19:48 12.02.2020
В сообщении пресс-секретаря представителя Киева говорится также о необходимости разработки проекта дорожной карты.
Киев передал гуманитарной подгруппе в Донбассе новый список пленных
© Фото: Геннадий Дубовой, РИА Новости

Представители властей Киева передали гуманитарной подгруппе по урегулированию в Донбассе уточненный список задержанных лиц, которых хотели бы освободить.

«В гуманитарной подгруппе мы передали уточненный список людей, которых хотим освободить», - написала пресс-секретарь представителя Киева Дарья Олифер на своей странице в Facebook.

Также в сообщении говорится о необходимости разработки проекта дорожной карты для последующих обменов.

Ранее в Службе безопасности Украины сообщили о возвращении 12 военнослужащих и 64 гражданских лиц в Киев в рамках двустороннего обмена в Донбассе. Как подчеркнули в СБУ, обмен проходил «под патронатом президента Украины».

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