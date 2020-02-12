От Сталинграда до Берлина: исполнилось 120 лет со дня рождения маршала Василия Чуйкова

12 февраля 2020 года исполнилось 120 лет со дня рождения маршала и дважды Героя Советского Союза Василия Чуйкова. Принятые именно им решения по признанию историков оказали значительное влияние на оборону Сталинграда и в целом на ход Второй мировой войны.

В этом маршалу помог внушительный боевой опыт в Советско-финляндской войне и операции по сдерживанию японской агрессии в Китае.

В разрушенном Сталинграде легендарная 62-я армия Чуйкова сражалась за каждый дом. Маршал ввел тактику ближнего боя и начал забрасывать достигнутые траншеи противника гранатами.

Еще один советский военачальник, генерал-майор и Герой Советского Союза Леонтий Гуртьев сформировал 308-ю дивизию в Омске и подготовил ее для обороны самого жестокого натиска оккупантов в Сталинграде. В крайне тяжелой ситуации в районе города его полки сразу же отличились, выбив немцев с одной из господствующих высот.