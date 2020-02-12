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Слежка века: как США и Германия десятилетиями читали секретную переписку более 120 стран

Игорь Балдин
19:20 12.02.2020
Операция носила кодовое название «Рубикон». За секретными военными и дипломатическими переписками следили через швейцарскую компанию по шифровке сообщений.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Спецслужбы США и Германии оказались в центре грандиозного скандала. Выяснилось, что на протяжении полувека они перехватывали секретную информацию более 120 государств. А помогала им в этом деле швейцарская компания Crypto AG. которая создавала шифровальное оборудование.

Им пользвались 130 стран по всему миру -  Европа, Африка, Латинская Америка. Как показало международное журналистское расследование: все данные этих криптомашин - от дипломатической переписки до секретных военных сообщений - попадали в ЦРУ и BND - федеральную разведслужбу Германии.

Напрямую с Crypto AG разведслужбы ни США, ни Германии, конечно, не работали. Сотрудничали через подставную фирму Minerva, ее зарегистрировали в Лихтенштейне. И именно туда Швейцарская криптокомпания отправляла расшифрованные данные из десятков стран.

«Я здесь не вижу никакой проблемы. Может, это публику и шокирует, но это все обычная игра спецслужб- добывать как можно больше сведений о политике, экономической повестке по всему миру. А как иначе сделать вашу страну сильной?», - рассказывает бывший сотрудник ЦРУ Марк Россини.

Монополистом шифровального оборудования эта фирма стала сразу после войны. В руках спецслужб - ЦРУ и BND - оказалась уже в конце 50-х.  Crypto AG устанавливала на свои аппараты оборудование двух видов - безопасное и уязвимое. В уязвимом были датчики, которые могли считывать шифровки и переправлять их в фирму-производитель. А оттуда - через Лихтенштейн в ЦРУ. 40% всей секретной дипломатической переписки прошли через руки американских спецслужб.

Все это в ЦРУ называли операцией века с кодовым названием «Рубикон». Благодаря ей в Вашингтоне узнали о подготовке к свержению Альенде в Чили и в 1973 году помогли организовать госпереворот в этой Латиноамериканской стране. Полученные данные помогли освободить из плена захваченных американских дипломатов в Иране.

Благодаря утечкам американские спецслужбы следили за Муаммаром Каддафи в Ливии и помогли повстанцам его свергнуть. Любопытно, что слежка была установлена даже за папским престолом в Ватикане.

«Метод работы типичный. В Америке работает много фирм, не имеющих отношение к ЦРУ, но работающих под их флагом. Гражданские компании работают над серьезным делом, добывают секретную информацию, шпионят», - рассказывает историк спецслужб Николай Долгополов.

В Китае, СССР и странах варшавского блока швейцарским оборудованием не пользовались никогда. У нас работали не на зарубежной «Энигме», а на советской криптомашине «Фиалке». Доступа к ее кодам и шифрам у иностранной разведки не было.

«Традиционная криптографическая наука предполагает, что алгоритм известен противнику, но ему неизвестны ключи, на которые закрыты сообщения. Россия, я считаю, может гордиться своей криптографической школой.  Советская школа криптографии считалась одной из самых сильнейших школ в мире», - убежден бывший сотрудник КГБ и ФСБ Олег Иванов.

Шесть лет назад стало известно, что американская АНБ с 2002 года прослушивала телефонные переговоры Меркель. Теперь эта история видится в новом свете, ведь следил Вашингтон за ближайшим партнером по операции «Рубикон», за тем, с кем вместе изучал дипломатические и военные шифровки  чужих стран.

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Слежка века: как США и Германия десятилетиями читали секретную переписку более 120 стран
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