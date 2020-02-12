Мишустин и Греф обсудили покупку правительством акций Сбербанка

Законопроект о покупке правительством РФ акций Сбербанка будет рассмотрен в ближайшее время. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин во время встречи с председателем банка Германом Грефом.

После перехода ценных бумаг в фонд национального благосостояния эффективность их использования должна существенно вырасти. Кабинет министров также получит возможность использовать технологии Сбербанка для упрощения жизни россиян.

Речь идет о создании государственной цифровой платформы, которая поспособствует работе граждан РФ не только с конкретными финансовыми услугами, но и с будущими проектами в области цифровизации, к примеру, о выдаче электронных паспортов.