Мишустин и Греф обсудили покупку правительством акций Сбербанка
Помимо использования ценных бумаг, кабмин получит возможность использовать технологии банка.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости
Законопроект о покупке правительством РФ акций Сбербанка будет рассмотрен в ближайшее время. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин во время встречи с председателем банка Германом Грефом.
После перехода ценных бумаг в фонд национального благосостояния эффективность их использования должна существенно вырасти. Кабинет министров также получит возможность использовать технологии Сбербанка для упрощения жизни россиян.
Речь идет о создании государственной цифровой платформы, которая поспособствует работе граждан РФ не только с конкретными финансовыми услугами, но и с будущими проектами в области цифровизации, к примеру, о выдаче электронных паспортов.