В Кремле опровергли информацию о предложении Путина объединить Россию и Белоруссию

Владимир Путин не предлагал Александру Лукашенко объединить Россию и Белоруссию в одно государство. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию, ранее опубликованную агентством Bloomberg.

По словам представителя президента, Путин и Лукашенко говорили лишь об углублении интеграции в рамках Союзного государства.

Речь идет о переговорах президента России и Белоруссии, состоявшихся в декабре 2019 года. После этого Bloomberg, ссылаясь на источники в Кремле, сообщило, что Путин якобы предлагал белорусскому лидеру «возродить» соглашения о создании Союзного государства. Лукашенко эту идею не поддержал, что, по мнению агентства, стало причиной отказала России поставлять Белоруссии нефть на льготных условиях.