Минобороны РФ: оружие для боевиков в Идлибе везут через Турцию

Боевиков в сирийском Идлибе поддерживают из-за рубежа. В зону деэскалации через турецко-сирийскую границу завозится оружие и боеприпасы, сообщает Министерство обороны РФ.

В российском военном ведомстве считают, что нападения боевиков на мирные районы в Сирии привели к ответным действиям правительственных войск, что и послужило поводом для обострения ситуации в регионе.

«Именно в результате провокаций в Идлибской зоне деэскалации террористических группировок, прикрывающихся от ответного огня сирийских правительственных войск "живым щитом", сегодня страдает мирное население. Ситуацию значительно усугубляет завоз в зону деэскалации через турецко-сирийскую границу оружия и боеприпасов, а также входящие на территорию сирийской провинции Идлиб колонны турецкой бронетехники и войск», - говорится в сообщении.

Ранее начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев заявил, что сирийских боевиков продолжают поддерживать из-за границы, в том числе поставляя им оружие и боеприпасы.