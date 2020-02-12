В МО РФ ответили на заявления Турции о «нападениях российских военных» на мирных жителей в САР

В Минобороны России прокомментировали заявления турецкой стороны о якобы «нападениях российских военных» на мирных жителей в Идлибской зоне деэскалации.

«Деятельность российских военнослужащих и, прежде всего, российского Центра примирения враждующих сторон в Идлибской зоне деэскалации, осуществляется исключительно на основе сочинских соглашений», - сообщили в российском военном ведомстве.

В Минобороны отметили, что реальной причиной кризиса в Идлибской зоне деэскалации является, к сожалению, невыполнение нашими турецкими коллегами своих обязательств по разделению боевиков умеренной оппозиции от заполнивших эти районы террористов «Джабхат ан-Нусры»* и «Хурас ад-Динк»**.

«Именно в результате провокаций в Идлибской зоне деэскалации террористических группировок, прикрывающихся от ответного огня сирийских правительственных войск «живым щитом», сегодня страдает мирное население. Ситуацию значительно усугубляет завоз в зону деэскалации через турецко-сирийскую границу оружия и боеприпасов, а также входящие на территорию сирийской провинции Идлиб колонны турецкой бронетехники и войск», - заявили в Минобороны.

В Минобороны подчеркнули, что сообщения о якобы массовых потоках беженцев из Идлибской зоны деэскалации не имеют под собой фактической основы. Значительная часть жителей провинции Идлиб безопасно покидает опасные участки и переходит в подконтрольные сирийскому правительству районы.

«В настоящее время от контроля террористов освобождена важнейшая транспортная артерия Сирии – дорога М5, связывающая находившуюся в блокаде северную столицу Алеппо с южными городами Сирии Хамой, Хомсом и Дамаском. Благодаря этому восстановление мирной жизни в Сирии значительно ускорит свой темп», - подчеркнули в Минобороны.

Главной задачей России и Турции в Сирийской Арабской Республике было и остается искоренение обосновавшихся на ее территории международных террористических группировок для возвращения сирийцам мирной жизни.

«Убеждены, что не поддаваясь на провокации террористов и избегая несогласованных скоропалительных решений, данная миссия России и Турецкой Республики будет успешно реализована», - заявили в Минобороны РФ.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Москву и Дамаск в гибели мирных жителей в сирийском Идлибе.

*Террористическая группировка, запрещена в РФ.

**Террористическая группировка, запрещена в РФ.