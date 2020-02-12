В России создадут единую систему мониторинга нацпроектов
Михаил Мишустин напомнил, что любое затягивание сроков он будет считать недопустимым.
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В России будет создана единая система мониторинга за реализацией нацпроектов, в которую будут поступать данные из всех ведомств. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
«Нам надо добиться жесткой связки – от правительства до муниципалитетов. Важно видеть общую картину исполнения нацпроектов на всех уровнях», -отметил глава кабмина.
По его словам, это позволит в режиме онлайн видеть общую картину и оценивать возможные риски.
Кроме этого, премьер потребовал разобраться, почему выделенные на нацпроекты в прошлом году 148 миллиардов рублей не были использованы по назначению.