В России создадут единую систему мониторинга нацпроектов

В России будет создана единая система мониторинга за реализацией нацпроектов, в которую будут поступать данные из всех ведомств. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Нам надо добиться жесткой связки – от правительства до муниципалитетов. Важно видеть общую картину исполнения нацпроектов на всех уровнях», -отметил глава кабмина.

По его словам, это позволит в режиме онлайн видеть общую картину и оценивать возможные риски.

Кроме этого, премьер потребовал разобраться, почему выделенные на нацпроекты в прошлом году 148 миллиардов рублей не были использованы по назначению.