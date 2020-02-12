В МИД РФ рассказали о несоблюдении Турцией условий Меморандума о взаимопонимании

В Министерстве иностранных дел РФ сделали заявление по поводу обстановки на территории Сирийской Арабской Республики. Официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила, почему обострилась ситуация с атаками боевиков.

По словам представителя МИД РФ, они максимально нарастили атаки на позиции сирийских правительственных войск. Также боевики совершают атаки на российскую военную базу Хмеймим. Захарова сообщила, что в результате действий бандформировний погибли 150 мирных жителей, ранено более 300 сирийцев.

«Причину нынешней деградации мы видим в хроническом невыполнении Турцией своих обязательств по сочинскому Меморандуму о взаимопонимании и переброске Анкарой подконтрольных отрядов “умеренной вооруженной оппозиции” в зону операции “Источник мира” и в Ливию», - заявила Захарова.

В ведомстве также отвергли обвинения турецкой стороны в якобы атаках на мирных сирийцев и отметили, что Москва по-прежнему рассчитывает на комплексное продолжение работы с Турцией по ситуации в Идлибе на фоне обострения ситуации.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия находится в постоянном контакте с турецкими коллегами и пытается урегулировать ситуацию в Идлибе «на земле». Он рассказал о договоренностях, четко прописывающих работу сторон в режиме зоны деэскалации.