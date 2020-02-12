Появились кадры из коридора суда, где произошел инцидент с экс-главой ФСИН

Следователи выясняют все обстоятельства инцидента с экс-начальником ФСИН Виктором Свиридовым, произошедшего в Чертановском суде Москвы.

По факту случившегося возбуждено дело о халатности (статья 293 Уголовного кодекса РФ).

Сотрудники Следственного комитета допрашивают свидетелей и изымают записи с камер видеонаблюдения. В процессе уголовного производства следователи дадут правовую оценку действиям судебных приставов, которые допустили произошедшее. Также будет проведена проверка работы металлодетекторов на входе в здание суда.

Инцидент произошел днем 12 февраля. Сразу после оглашения приговора по уголовному делу о вымогательстве 10 миллионов рублей Свиридов покончил с собой.

Вопреки ранее распространенной информации, в службе исполнения наказаний не подтвердили наличие у погибшего наградного именного оружия.