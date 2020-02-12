В Госдуме поддержали поправки к пятой главе Конституции о расширении квоты президента в Совфеде

Профильный комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству поддержал поправки к пятой главе Конституции РФ, предполагающие увеличение президентской квоты в Совете Федерации до 30 сенаторов, а также право экс-глав государства претендовать на одну из семи квот пожизненного члена Совфеда.

Инициаторами изменения стали депутаты Госдумы и члены Совфеда, входящие в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

В конце января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом России законопроект о поправках к Конституции. Документ предусматривает расширение полномочий парламента, Конституционного суда, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.