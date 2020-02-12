Захарова на китайском поддержала граждан КНР в борьбе с коронавирусом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на очередном брифинге заговорила на китайском языке. Таким образом она поддержала граждан Китая в борьбе с коронавирусом.

«Я хотела бы поддержать китайский народ, наших китайских друзей, сделать это не только от себя, но сделать это от всех тех сочувствующих российских граждан...», - фразу Захарова продолжила на китайском.

Она отметила, что перевод появится только в стенограмме брифинга. Захарова заявила, что в это непростое время «вся Россия душой с Китаем».

«Мы искренне желаем, чтобы Китай и китайский народ выступил в едином порыве и, как древние башни Великой стены, сплотился в борьбе с эпидемией», - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Число жертв китайской пневмонии превысило уже 1100 человек, заражены более 45 тысяч.