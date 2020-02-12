«Будем решать проблемы, если не арестуют»: бросивший детей в Шереметьево отец рассказал о своих планах

В среду,12 февраля, у бабушки детей, брошенных отцом в Шереметьево, закончилась опека. В связи с этим отец Виктор Гаврилов в срочном порядке отправился в Хабаровск, откуда потом поедет к своим сыновьям в Комсомольск-на-Амуре.

«Если в Хабаровске не арестуют возле трапа, то в Комсомольск лечу, конечно», - рассказал Гаврилов «Звезде».

Он отметил, что ему уже звонили представители опеки и заявили, что ждут его.

«Я до сих пор не знаю, где мое дело, куда оно ушло, в Хабаровск или Комсомольск», - отметил Гаврилов.

Он подчеркнул, что проблем у его семьи много. Если его не арестуют, он постарается их решить.

Инцидент в Шереметьево произошел в воскресенье, 26 января. Прилетевший вместе с детьми из Хабаровска мужчина бросил их в аэропорту. В рюкзаке одного из мальчиков он оставил записку, в которой сообщал, что у него нет средств на содержание семьи. Позже выяснилось, что мать детей была не в курсе происходящего - с мужем она развелась, а с сыновьями не поддерживала связь.

Позже мужчина самостоятельно явился в подразделение СК РФ, увидев, какой резонанс вызвал, а детей впоследствии передали бабушке по материнской линии.