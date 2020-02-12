СК РФ возбудил дело о халатности после инцидента с экс-главой ФСИН в Чертановском суде

В Следственном комитете России возбудили уголовное дело по факту инцидента, произошедшего в Чертановском суде Москвы с бывшим начальником ФСИН Виктором Свиридовым. Дело о халатности (статья 293 Уголовного кодекса РФ) инициировано по результатам доследственной проверки.

Сотрудники СКР продолжают работать на месте происшествия. В ходе установления обстоятельств инцидента ими допрашиваются свидетели и изымаются записи с камер видеонаблюдения.

В процессе уголовного производства будет дана правовая оценка действиям судебных приставов, допустивших случившееся, и проверена работа металлодетекторов на входе в здание суда.

Напомним, днем 12 февраля бывший глава ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в зале Чертановского суда Москвы сразу после оглашения приговора по уголовному делу о вымогательстве 10 миллионов рублей. Вопреки распространенной информации, в самой службе исполнения наказаний отрицают наличие у него наградного именного оружия.