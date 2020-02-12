Встреча глав МИД и Минобороны России и Италии пройдет в Риме 18 февраля

Встреча глав МИД и Минобороны РФ и Италии в формате «2+2» состоится в Риме 18 февраля. Об этом сообщила официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова.

По ее словам, министры двух стран планируют обсудить широкий круг международных вопросов с упором на тематику мировой стабильности, решения наиболее острых международных проблем, а также ситуацию на Ближнем Востоке и севере Африки.

Ранее о запланированной встрече в формате «2+2» упомянул посол Италии в Москве Паскуале Терраччано. Однако тогда подробности предстоящей беседы озвучены не были.

С российской стороны в переговорах примут участие министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу, с итальянской - их коллеги Луиджи ди Майо и Лоренцо Гуэрини.

Подготовка встречи глав МИД и Минобороны двух стран проводилась с октября 2019 года.