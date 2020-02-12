Минтруд упростит процедуру получения маткапитала и выплат на детей
Для материнского капитала будет достаточно записи о рождении ребенка, для выплат на детей от 3 до 7 лет - подать заявление.
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Министерство труда России упростит процедуру выплат пособий на детей от 3 до 7 лет. Как заявил на заседании думского комитета по соцполитике глава Минтруда Антон Котяков, для получения выплат необходимо будет лишь подать заявление.
С инициативой введения таких пособий в послании Федеральному собранию выступил Владимир Путин.
Проще станет оформить и материнский капитал. Для этого нужно будет предоставить только запись о рождении ребенка.
Для того, чтобы такой порядок работал по всей стране предстоит организовать электронное взаимодействие органов соцзащиты со всеми остальными службами.
Напомним, с 1 января 2020 года материнский капитал можно получить не только при рождении второго и последующих детей, но и за первенца.