Минтруд упростит процедуру получения маткапитала и выплат на детей

Министерство труда России упростит процедуру выплат пособий на детей от 3 до 7 лет. Как заявил на заседании думского комитета по соцполитике глава Минтруда Антон Котяков, для получения выплат необходимо будет лишь подать заявление.

С инициативой введения таких пособий в послании Федеральному собранию выступил Владимир Путин.

Проще станет оформить и материнский капитал. Для этого нужно будет предоставить только запись о рождении ребенка.

Для того, чтобы такой порядок работал по всей стране предстоит организовать электронное взаимодействие органов соцзащиты со всеми остальными службами.

Напомним, с 1 января 2020 года материнский капитал можно получить не только при рождении второго и последующих детей, но и за первенца.