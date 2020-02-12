ФСИН отрицает наличие у Виктора Свиридова наградного оружия

Виктор Свиридов во время работы во ФСИН России в период с 2012 по 2014 год именным оружием не награждался. Об этом сообщили «Звезде» в Федеральной службе исполнения наказаний.

Там отметили, что Свиридов занимал гражданские должности и не являлся аттестованным сотрудником. В 2014 году он уволился по собственному желанию.

«Уголовное дело о вымогательстве в отношении Свиридова было возбуждено уже после его увольнения из ФСИН России и к работе в ведомстве отношения не имело», - говорится в сообщении службы.

Ранее о наличии у экс-начальника ФСИН наградного оружия рассказал его адвокат Александр Котелинский. Он отметил, что его ему предоставили за проведенное расследование в Казахстане.

В среду, 11 февраля, экс-начальник управления ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой прямо в зале Чертановского суда Москвы. Произошло все после оглашения приговора по уголовному делу о вымогательстве в размере 10 миллионов рублей.

До вынесения обвинительного приговора мужчина находился под подпиской о невыезде. Его должны были взять под стражу в зале суда.