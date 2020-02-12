Путин обсудил с премьером Италии обстановку в Ливии

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Разговор состоялся по инициативе итальянской стороны.

Путин и Конте обменялись мнениями по вопросу ситуации в Ливии. Стороны обсудили обстановку в стране в контексте конференции, состоявшейся в Берлине 19 января. Российский лидер подчеркнул важность согласования всех аспектов урегулирования.

Путин и Конте выразили совместную заинтересованность в продолжении работы по нормализации обстановки в Ливии. Стороны условились о продолжении контактов на различных уровнях.