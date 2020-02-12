В преддверии Дня Победы: на сайте президента появился тематический портал

Официальный сайт президента России обновили в преддверии 75-летия Великой Победы. Теперь на главной странице компьютерной и мобильной версий появился логотип красного цвета, нажав на который, пользователи переходят на тематический портал, посвященный предстоящему юбилею.

На нем представлены исторические материалы о ключевых событиях войны, редкие кадры с полей сражений, известные военные песни и записи диктора Юрия Левитана.

В отдельной вкладке посекундно ведется обратный отсчет до главного военного парада, который состоится на Красной площади 9 мая.