Медведев провел первое совещание в должности зампреда Совета безопасности
В ходе совещания обсуждались работа орбитальной группировки, строительство космодрома Восточный и ситуацию в Роскосмосе.
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев провел первое совещание в новой должности. Во время него он коснулся вопросов космической отрасли.
В частности, Медведев обсудил с собравшимися работу орбитальной группировки, строительство космодрома Восточный и общую ситуацию в Роскосмосе.
В совещании приняли участие заместители министра обороны России Тимур Иванов и Алексей Криворучко, а также вице-премьер Юрий Борисов, курирующий предприятия оборонно-промышленного комплекса.
Ранее Медведев поздравил новый состав кабмина с началом работы. Экс-премьер пожелал всем эффективно решать все задачи, стоящие перед страной, и поблагодарил коллег за профессионализм.