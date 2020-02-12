«Услышал хлопок»: адвокат экс-начальника ФСИН рассказал об инциденте в суде

После того, как судья зачитала приговор, обвиняемый экс-начальник управления ФСИН Виктор Свиридов отошел в сторону, а люди, находившиеся в зале суда, услышали хлопок. Об этом рассказал адвокат Свиридова Александр Котелинский.

«Я четко сейчас не помню, я услышал хлопок, и он упал на лавочку», - заявил юрист.

Он рассказал, что пистолет, из которого был произведен выстрел, был наградным.

«За проведенное расследование в Казахстане», - уточнил Котелинский.

Каким образом Свиридов мог пронести оружие в здание суда, сейчас выясняется. Но оснований для этого не было, уверен адвокат экс-начальника управления ФСИН.

«При разговоре он не ожидал, что будет суровый, по его мнению, приговор. Я не думаю, что было основание проносить оружие», - отметил Котелинский.

В среду, 11 февраля, экс-начальник управления ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой прямо в зале Чертановского суда Москвы. Произошло все после оглашения приговора по уголовному делу о вымогательстве в размере 10 миллионов рублей.

До вынесения обвинительного приговора мужчина находился под подпиской о невыезде. Его должны были взять под стражу в зале суда.