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Помпео прибыл в Нур-Султан

Анна Касаткина
21:51 01.02.2020
Госсекретарь США встретится с первыми лицами Казахстана.
Помпео прибыл в Нур-Султан
© Фото: Michael Reynolds globallookpress

Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в столицу Казахстана Нур-Султан. Во время визита он планирует встретится с первыми лицами государства.

Так, запланированы переговоры Помпео с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым и министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди. В ходе них обсудят актуальные вопросы двустороннего и регионального сотрудничества и другие темы.

Прилет Помпео 1 февраля в беседе с ТАСС подтвердил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

В Казахстан Помпео прибыл из Белоруссии. До Минска американский политик также посещал Украину.

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