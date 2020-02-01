Помпео прибыл в Нур-Султан

Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в столицу Казахстана Нур-Султан. Во время визита он планирует встретится с первыми лицами государства.

Так, запланированы переговоры Помпео с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым и министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди. В ходе них обсудят актуальные вопросы двустороннего и регионального сотрудничества и другие темы.

Прилет Помпео 1 февраля в беседе с ТАСС подтвердил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

В Казахстан Помпео прибыл из Белоруссии. До Минска американский политик также посещал Украину.