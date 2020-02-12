Опубликованы первые кадры с места самоубийства экс-начальника ФСИН Свиридова

Опубликованы первые кадры от Чертановского суда Москвы, в котором сегодня погиб экс-начальник ФСИН Виктор Свиридов. Мужчина покончил с собой сразу после оглашения обвинительного приговора.

«Следует отметить, что наказание было назначено ниже низшего предела - 3 года с отбыванием в колонии строгого режима. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 163 УК РФ (санкции предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы). Осужденный признан виновным в вымогательстве в особо крупном размере», - сообщили в пресс-службе Чертановского суда столицы.

Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи констатировали смерть Свиридова.

На месте трагедии сейчас работают сотрудники Следственного комитета и эксперты. В настоящее время устанавливаются обстоятельства, при которых погибший пронес в зал судебных заседаний оружие.