Парусник «Крузенштерн» преодолел «ревущие» сороковые

Барк «Крузенштерн», участник трансатлантического плавания в честь 200-летия открытия Антарктиды и 75-летия Победы, преодолел ревущие сороковые.

Так моряки называют океаническое пространство между 40-й и 50-й широтами в Южном полушарии, где дуют сильнейшие ветра, вызывающие штормы. Несмотря на непогоду, курсанты учебного судна справились с парусами.

Сейчас «Крузенштерн» направляется к берегам Аргентины, в порт Ушуайя на архипелаге Огненная земля. Общая протяженность маршрута экспедиции составляет более восьми тысяч морских миль, позади большая часть пути.

Всего в плавании принимают участие три российских парусника: барк «Крузенштейн», барк «Седов» и фрегат «Паллада».