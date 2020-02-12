Путин сообщил о рекордно низком уровне инфляции в России

Президент России Владимир Путин заявил о рекордно низком показателе инфляции в стране. Об этом он сообщил во время совещания по экономическим вопросам с членами правительства.

По словам главы государства, в течение 2019 года показатель инфляции сократился до 3%, а в настоящий момент составляет 2,4% в годовом выражении. Также Путин отметил, что безработица опустилась до умеренно низкого уровня - в среднем, 4,6% по итогам ушедшего года. Президент напомнил об объеме Фонда национального благосостояния: по его словам, он превышает 125 миллиардов долларов, а международные резервы - 560 миллиардов долларов.

«Все эти факторы обеспечивают нам макроэкономическую стабильность, снижают чувствительность национальной экономики к перепадам глобальной конъюнктуры», - подытожил президент.

Ранее Путин назвал основную задачу экономической повестки. В качестве нее президента обозначил запуск нового инвестиционного цикла и выход на ежегодный прирост инвестиций в 5-7% уже в 2021 году.