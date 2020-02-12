Мишустин анонсировал создание информационно-аналитической системы контроля исполнения нацпроектов

Правительство Российской Федерации создаст специальную информационно-аналитическую систему, с помощью которой можно будет отслеживать процесс выполнения национальных проектов. С таким заявлением сегодня выступил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Важно видеть общую картину исполнения нацпроектов на всех уровнях, совместно с министрами, руководителями нацпроектов вести оперативный мониторинг того, что происходит, в режиме онлайн», - отметил глава российского правительства.

Кроме того, глава кабмина потребовал провести проверку и разобраться, почему не были эффективно использованы выделенные на реализацию национальных проектов в 2019 году 148 миллиардов рублей.