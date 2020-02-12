Польша запросила у «Газпрома» данные по делу «Северного потока - 2»

Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил у российского «Газпрома» документы для проведения расследования в отношении энергетического проекта «Северный поток - 2». Об этом говорится в проспекте к еврооблигациям «Газпрома».

«15 января 2020 года "Газпром" получил уведомление от польского комитета по конкуренции с запросом информации и документов для проведения расследования», - приводит РИА Новости текст документа.

Антимонопольное ведомство Польши в мае прошлого года предъявило «Газпрому» и пяти партнерам по проекту «Северный поток - 2» (OMV, Wintershall, Shell, Uniper и Engie) обвинения в якобы нарушении антимонопольного законодательства государства в связи с финансированием строительства проекта.

В ноябре 2019 года UOKiK наложил штраф в размере 172 миллиона злотых (примерно 44,7 миллионов долларов) на французскую компанию Engie за то, что она якобы «постоянно и необоснованно» отказывала в отправке запрошенных документов по делу, которое касалось разбирательств в отношении предприятий, ответственных за строительство трубопровода «Северный поток - 2».