Разведчики миротворческой бригады ЦВО впервые получили парашюты

«На вооружение поступили парашютные системы «Д-10», предназначенные для совершения прыжков на скоростях выброски от 150 км/ч до 400 км/ч. Парашюты обладают повышенной грузоподъемностью. Вес разведчика со снаряжением может достигать 140 килограммов. Это позволяет брать с собой дополнительные боеприпасы, прицельное и навигационное оборудование».

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