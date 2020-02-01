Замглавы Минкомсвязи Олег Пак получил должность первого замминистра
До своего назначения на пост, Олег Пак занимал пост замминистра Минкомсвязи.
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Премьер-министр российского правительства Михаил Мишустин назначил первым заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олега Пака. На официальном сайте кабинета министров опубликован соответствующий указ.
«Назначить Пака Олега Борисовича первым заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», - говорится в распоряжении.
До этого Пак занимал пост замглавы Минкомсвязи. Кроме того, Михаил Мишустин утвердил на должность статс-секретаря Минкомсвязи Людмилу Бокову.