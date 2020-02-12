Путин назвал главную задачу экономической повестки

Владимир Путин призвал актуализировать задачи по улучшению делового и Такое поручение глава РФ дал на совещании по экономическим вопросам.

«Нужно актуализировать эти задачи в данный момент времени, включая принятие законов, о которых шла речь в послании», - сказал президент.

Основной задачей экономической повестки Владимир Путин назвал запуск нового инвестиционного цикла и выход на ежегодный прирост инвестиций в 5-7% уже в 2021 году.

Владимир Путин также озвучил последние статистические данные, согласно которым в 2019 году прирост ВВП России составил 1,3%.

Запас прочности финансовой системы страны гарантируют и накопленные резервы. Как отметил глава государства, сегодня Фонд национального благосостояния превышает 125 миллиардов долларов, а международные резервы составляют 560 миллиардов долларов.

Как подчеркнул Владимир Путин, все эти факторы обеспечивают макроэкономическую стабильность и снижают чувствительность экономики России к перепадам глобальной конъюнктуры.