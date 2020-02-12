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В Кремле оценили идею Киева о поставках воды в Крым

Роман Захаров
13:48 12.02.2020
По словам Дмитрия Пескова, российский регион не может быть объектом каких-либо разменов.
В Кремле оценили идею Киева о поставках воды в Крым
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Идеи украинской стороны о поставках воды в Крым на коммерческой основе могут рассматриваться, но этот регион России не может быть объектом каких-либо разменов. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Крым - это российский регион и, безусловно, в рамках существующих программ развития обеспечивается также и водоснабжение этого региона. Если есть какие-то предложения по дополнительному водоснабжению этого региона на коммерческой или на иной основе, они могут быть рассмотрены... Крым не может быть объектом каких-либо разменов, об этом речи не идет», - сказал представитель Кремля. 

Ранее с идеей продавать воду на российский полуостров выступил украинский депутат Юрий Аристов. По его мнению, это позволило бы пополнить бюджет Украины. 

Украина обеспечивала 85 процентов потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Эта вода использовалась для полива сельхозугодий. После воссоединения Крыма с РФ подача воды прекратилась. Наиболее крупные проблемы возникли у аграриев на севере и востоке региона. Им даже пришлось перейти на выращивание менее влагоемких культур.

Проблему водоснабжения удалось частично решить после переброски воды из крымской реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал и бурения новых артезианских скважин.

Крым вошел в состав РФ по итогам референдума в 2014 году, который был проведен после государственного переворота на Украине. Тогда большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией.  

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