На Украине прокомментировали возможность встречи Зеленского и Путина

Решение о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным будет принимать украинский лидер Владимир Зеленский. Такое заявление сделал глава офиса Зеленского Андрей Ермак, отметив, что сейчас договоренностей на эту тему нет.

«Что касается встречи с Владимиром Путиным, это решение будет принимать президент (Владимир Зеленский - прим. ред). Если он будет видеть, что эта встреча необходима, она может стать шагом для получения настоящих результатов от переговоров в нормандском формате», - сказал он во время брифинга.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин и Зеленский могут договориться о встрече в любой момент.

В январе этого года Владимир Зеленский изъявил желание лично встретиться с Владимиром Путиным во время визита в Иерусалим, однако в итоге эта встреча не состоялась из-за дефицита времени у президента России.