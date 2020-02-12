В Кремле опровергли сообщения о нанесении сирийской армией ударов по гражданским объектам

В Кремле опровергли сообщения о том, что сирийская армия якобы нанесла удары по мирному населению в провинции Идлиб. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В Кремле по-прежнему придерживаются сочинских договоренностей, которые возлагают на стороны определенные обязательства. В частности, по этому документу турецкая сторона взяла на себя обязательства по обеспечению соответствующей нейтрализации террористических группировок, которые сконцентрировались в Идлибе», - также отметил Песков.

По словам представителя Кремля, российская сторона с сожалением констатирует, что террористические группировки из Идлиба наносят удары по сирийским войскам, а также допускают агрессивные действия в отношении российских военных объектов. Сложившуюся ситуацию Песков назвал недопустимой.