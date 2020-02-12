СМИ сообщили о самоубийстве экс-начальника управления ФСИН Свиридова в зале суда

Экс-начальник управления ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в зале Чертановского суда Москвы. Трагедия произошла сразу после оглашения приговора по уголовному делу о вымогательстве, сообщает «РБК».

Свиридов обвинялся в вымогательстве 10 миллионов рублей. До вынесения обвинительного приговора мужчина находился под подпиской о невыезде и его должны были взять под стражу в зале суда.

Каким образом мужчина смог пронести на заседание оружие - не уточняется, однако по данным «360», до заседания Свиридов находился под подпиской о невыезде и мог сам принести пистолет в суд.

К настоящему времени официального подтверждения или опровержения данной информации не поступало.