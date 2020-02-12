ЦБ выпустил памятные монеты с пулеметом Горюнова и катером типа «Д-3»
Центральный Банк России выпустил в обращение памятные монеты, посвященные советским военным конструкторам, оружию и технике времен Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Серия под названием «Оружие Великой Победы» состоит из пяти видов новых монет из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей: «Конструктор оружия П.М. Горюнов», «Конструктор оружия Л.Л. Ермаш», «Конструктор оружия А.И. Маслов», «Конструктор оружия А.И. Судаев» и «Конструктор оружия Ф.В. Токарев».
На лицевой стороне монеты изображен герб Российской Федерации и номинал, на оборотной - фамилия конструктора и вооружение, в разработке которого он принимал участие. Среди изображений: станковый пулемет СГ-43, торпедный катер типа «Д-3», крейсер «Киров», пистолет-пулемет ППС-43, самозарядный пистолет ТТ.