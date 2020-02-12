Совфед одобрил закон о присвоении званий ветеранов службы военным в Крыму

Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий возможность присвоения звания ветерана военной службы для военнослужащих, проходивших службу в вооруженных силах, дислоцированных в Крыму и Севастополе на день принятия этих субъектов в состав РФ.

«Граждане, проживающие на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя на день принятия в состав РФ республики, имеющие общую продолжительность военной службы 20 лет и более (в Вооруженных силах СССР, Украины, РФ), награжденные государственными наградами, знаками отличия СССР и России, удостоенные почетных званий СССР или Российской Федерации, являются ветеранами военной службы», - сказано в пояснительной записке к документу.

По данным военкоматов, в Крыму и Севастополе проживают около 1 тысячи граждан, на которых будет распространяться данный закон.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума, проведенного после государственного переворота на Украине. За воссоединение с РФ тогда проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова.