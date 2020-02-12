Минздрав пригрозил лишать лицензии завышающие цены аптеки
Ранее Росздравнадзор и активисты ОНФ проверили аптеки в российских регионах на предмет возможного завышения цен на лекарства и медицинские маски.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Pixabay
Министерство здравоохранения Российской Федерации пригрозило привлечь к ответственности владельцев аптек, которые завышают цены на противовирусные препараты.
Наказанием за необоснованный рост цен и попытку нажиться на обеспокоенности людей в связи со вспышкой коронавируса и сезонным ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом, будет лишение лицензии, сообщили в ведомстве.
Ранее столь решительные меры анонсировал президент России Владимир Путин. В свою очередь эксперты Росздравнадзора сообщили, что в результате их проверок, массового завышения цен на противовирусные лекарственные препараты не выявлено.