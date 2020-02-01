Семь детей госпитализировали после отравления хлоркой в Перми

В Перми несколько человек оказались в больнице после купания в бассейне сауны. По предварительным данным, причиной недомогания стало отравление хлорсодержащими препаратами.

Инцидент произошел в субботу, 1 февраля, в сауне на улице Карпинского. Всего, по данным городской службы скорой помощи, пострадали 13 человек - пять взрослых и восемь детей. В Минздраве Пермского края тем временем сообщили о 12 пострадавших, заявив, что в стационар доставили шесть детей, пять взрослых и один ребенок отказались от госпитализации.

«Состояние у всех детей оценивается как удовлетворительное, им оказывается вся необходимая медицинская помощь», - сказали РИА Новости в ведомстве.

Ранее с массовым отравлением госпитализировали школьников в Краснодарском крае. Число пострадавших составило более полусотни человек.