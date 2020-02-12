Полиция и взрывотехники: опубликовано видео с места взрыва в Нидерландах

Опубликованы первые видеокадры с места взрывов в одном из почтовых отделений Амстердама и Керкрада. По сообщениям местной полиции, сработали взрывные устройства в почтовых отправлениях.

Сейчас место происшествия оцеплено, работают сотрудники спецслужб, кинологи, пожарные и взрывотехники. ЧП произошло около восьми часов утра, когда отделение почты только начало свою работу.

По предварительной информации, в результате инцидента со взрывами никто не пострадал. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.