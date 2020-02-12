СК возбудил дело после обнаружения младенца возле перехода в Москве

В Следственном комитет РФ раскрыли подробности инцидента с новорожденным ребенком, найденным возле станции метро «Парк Победы». По данным ведомства, в настоящий момент здоровью малыша ничего не угрожает.

«Двенадцатого февраля вблизи подземного перехода на территории Дорогомиловского района Москвы сотрудник Московского метрополитена обнаружил на снегу новорожденного мальчика. Ребенок был незамедлительно госпитализирован в одну из детских городских больниц. Его жизни и здоровью ничего не угрожает», - сообщила «Звезде» помощник руководителя московского управления Следственного комитета РФ Юлия Иванова.

Как сообщается на сайте ведомства, по факту произошедшего следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ (оставление в опасности).

Ранее вопиющий случай прокомментировала уполномоченный по правам ребенка в Российской Федерации Анна Кузнецова. По ее словам, она взяла эту ситуацию под личный контроль.

Сигнал на пульт дежурного службы «02» поступил 12 февраля в 05.12 мск. Звонивший сообщил стражам порядка, что в районе перехода станции «Парк Победы» обнаружен завернутый в простыню младенец, возраст которого не превышает одного года.