Минтранс предложил запретить убийцам и насильникам работать в такси

Судимым за убийства, сексуальные преступления и терроризм могут запретить водить такси и общественный транспорт. Соответствующий законопроект подготовил Минтранс РФ, сообщают «Известия».

Необходимость принятия нового закона в ведомстве объяснили соображениям безопасности для пассажиров. В июле документ планируется вынести на комиссию по законопроектной деятельности, а в октябре - в Госдуму, уточнили в пресс-службе правительства РФ.

Эксперты полагают, что новая инициатива обусловлена реалиями современной жизни.

«Если смотреть с точки зрения запроса общества, такой закон надо было принять давно... Я бы еще отметил и выросшее за последнее время хамство таксистов, претензий к их работе очень много», - сказал политтехнолог Дмитрий Фетисов в беседе с изданием.

В данный момент законодательство уже ограничивает для граждан с непогашенной судимостью ряд занятий. Им запрещено занимать должности на госслужбе, в правоохранительных органах, преподавать, работать адвокатами и руководить предприятиями финансового сектора, заниматься авиационной безопасностью, охраной и частным розыском.