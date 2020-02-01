В департаменте здравоохранения Москвы рассказали о подготовке к борьбе с коронавирусом
Московские больницы полностью укомплектованы лекарственными препаратами для борьбы с коронавирусом, вспышка которого зафиксирована в китайском городе Ухань провинции Хубэй.
В аптеках столицы созданы значительные запасы средств профилактики, в том числе медицинских масок. Они находятся в свободной продаже и поставки масок осуществляются на постоянной основе. С таким заявлением выступили в столичном департаменте здравоохранения.
«В организациях, подведомственных департаменту здравоохранения Москвы, в достаточном количестве и с большим запасом имеются все лекарственные средства, рекомендованные Минздравом России, для оказания медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией», - цитирует РИА Новости заявление ведомства.
Медики напомнили, что лечение указанными препаратами показано только при подтвержденном лабораторными исследованиями диагнозе коронавирус и под присмотром лечащего врача. В случае опасной инфекции никакое самолечение недопустимо, констатировали специалисты.
Жертвами коронавируса, о вспышке которого стало известно в декабре прошлого года, стали уже 259 человек, заражены около 11,7 тысячи человек.