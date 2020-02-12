Роскосмос в 2020 году планирует запустить около 18 ракет с Байконура

Около 18 ракет планируют запустить с космодрома Байконур в этом году. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«С Байконура по предварительному плану около 18 пусков на этот год», - сказал он в эфире радио «Комсомольская правда».

Ранее в госкорпорации сообщили, что всего в текущем году Россия планирует осуществить более 40 космических пусков с четырех космодромов: Байконур, Восточный, Плесецк и Гвианского космического центра.

Седьмого февраля российская ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с 31-й площадки космодрома Байконур в 00.42 по московскому времени. Этот пуск стал первым для РФ в этом году.

В прошлом году было сделано всего 25 запусков российских ракет – это чуть больше половины от запланированного.

Байконур - первый и крупнейший в мире космодром, расположен на территории Казахстана, недалеко от поселка Тюра-Там. Его площадь составляет 6 717 квадратных километров. Двенадцатлого февраля 1955 года Совет Министров СССР принял Постановление о его создании.