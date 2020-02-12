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Путин обсудил с Эрдоганом урегулирование сирийского кризиса в рамках обострения в Идлибе

Ян Брацкий
11:44 12.02.2020
Разговор российского и турецкого лидеров состоялся по инициативе официальной Анкары.
Путин обсудил с Эрдоганом урегулирование сирийского кризиса в рамках обострения в Идлибе
© Фото: Пресс-служба президента России

Президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил по телефону с лидером Турции Реджеп Тайипом Эрдоганом урегулирование сирийского кризиса в контексте резкого обострения обстановки в Идлибской зоне деэскалации. Разговор двух политических лидеров состоялся по инициативе турецкой стороны, сообщает пресс-служба Кремля.

«Продолжено обсуждение различных аспектов урегулирования сирийского кризиса, прежде всего, в контексте обострения обстановки в Идлибской зоне деэскалации. Отмечена важность полной имплементации имеющихся российско-турецких договоренностей, включая Сочинский меморандум от 17 сентября 2018 года», - говорится в сообщении Кремля.

Для реализации полного комплекса мер, стороны условились провести дополнительные контакты по линии профильных ведомств. Ранее Эрдоган попросил Путина оказать давление на официальный Дамаск.

Турция требует, чтобы армия САР прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла от турецких наблюдательных пунктов. В противном случае официальная Анкара грозит военным ответом.

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